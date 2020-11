Câte paturi ATI libere avem în România? Ministerul Sănătății pregătește suplimentarea acestora Sambata a fost atins un nou record al epidemiei de coronavirus in Romania. Numarul pacienților cu coronavirus internați in stare grava la terapie intensiva a crecut la 1.249. Ministrul Sanatații Nelu Tataru spune ca numarul locurilor de la ATI urmeaza sa creasca in curand cu inca 280 de paturi. In doua saptamani ar urma sa fie operaționalizate 280 de paturi la secțiile ATI din spitalele din țara. Conform ministrului Sanatații, sunt 1.400 de paturi la terapie intensiva in spitalele din toata țara. „Am operationalizat mai multe paturi de terapie intensiva. Daca la nivelul tarii avem o echilibrare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

