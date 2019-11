Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Banica a fost criticata in ultimul timp din cauza faptului ca ar fi apelat in mod excesiv la operații estetice. Pentru a inlatura orice dubiu, artista a postat pe contul sau de Instagram o fotografie explicita, in care apare fara niciun strop de machiaj. Andreea Banica, in varsta de 40 de ani,…

- Andreea Banica a postat pe contul de socializare doua imagini alaturate, una in care apare naturala și alta in care este total schimbata dupa un machiaj profesional. Artista a vorbit despre frumusețe și a negat faptul ca ar avea operații estetice. „Nu am avut niciodata o problema sa ma pozez fara machiaj,…

- Anca Serea este considerata mama eroina a showbizului și pe buna dreptate! Ajunsa la varsta de 38 de ani se poate lauda cu șase sarcini la activ, dar și cu un fizic impresionat, ce le-ar face invidioase pana și pe domnișoarele de 20 de ani.

- Nicole Cherry traieste cea mai frumoasa poveste de iubire de cateva luni si, in cadrul unui interviu oferit reporterilor Antena Stars, a vorbit despre barbatul pe care il considera prima si marea ei iubire, dar si despre interventiile estetice pe care si le-a facut.

- Andreea Esca a explicat de ce look-ul sau este mereu impecabil. "In mod normal, ar trebui sa dureze cel puțin o ora, dar eu lucrez cu aceeași echipa de o mie de ani și ei știu ca nu am rabdare deloc, așa ca ma machiaza și ma coafeaza in același timp. De altfel, machiajul incepe din momentul…