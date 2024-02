Stiri pe aceeasi tema

- Anca Serea, in varsta de 43 de ani, a vorbit despre intervențiile estetice, dupa ce a primit mai multe intrebari din partea fanilor, curioși sa afle cum iși menține tenul impecabil.Anca Serea a recunoscut ca a facut o singura intervenție, contouring therapy, care este o procedura non-invaziva. Soția…

- Daniela Gyorfi, in varsta de 55 de ani, a fost una dintre cele mai des criticate artiste din Romania. Muți au spus despre ea ca a apelat la diverse proceduri și ca a facut multe operatii estetice la fața. Artista spune adevarul și recunoaște cum se menține in forma.Daniela Gyorfi nu s-a ascuns niciodata…

- Bianca Dragușanu este pusa pe fapte mari in acest an! Vedeta a intrat in ‘reparații’ estetice, dupa cum a declarat chiar ea. Pentru a-și ascunde semnele celor mai recente intervenții estetice, blondina s-a afișat pe Instagram purtand o cagula neagra, semi-transparenta. Aceasta le-a povestit internauților…

- Cristina Spatar nu vrea sub nicio forma sa se mute la Valcea, acolo unde locuiește soțul ei, ci prefera sa stea in vila din Crevedia. Cantareața a marturisit ca il va susține pe Vicențiu Mocanu in cariera sa politica și spera sa ajute mulți oameni.Cristina Spatar și Vicențiu Mocanu s-au casatorit civil…

- Carmen de la Salciua a facut declarații exclusive despre cea mai mare dorința a ei. Vedeta și soțul ei iși doresc sa devina parinți anul acesta. Ce i-a spus medicul și ce are artista de facut pentru a iși indeplini visul.

- Cristina Spatar traiește din nou o viața de lux, dupa ce s-a casatorit cu Vicențiu Mocanu. Cantareața spune ca ar putea sa stea acasa, dar nu poate renunța la meseria pe care ea o face cu atat de mult drag.Cristina Spatar este obișnuita sa duca o viața de lux și sa fie rasfațata cu cadouri scumpe, insa…