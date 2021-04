Stiri pe aceeasi tema

- Fiind sectiunea europeana a coridorului sudic al gazelor, TAP are capacitatea de a transporta aproximativ 10 miliarde de metri cubi de gaz pe an catre mai multe piete din Europa. Conducta este, de asemenea, proiectata cu potentialul de a-si extinde capacitatea pana la 20 miliarde mc pe an. "Cu 1 miliard…

- Sanctiunile ar veni sub forma unui raport interimar care ar putea identifica, de asemenea, o companie de asigurari care lucreaza cu navele care instaleaza conducta in Marea Baltica, precum si alte companii care furnizeaza nave de sprijin si materiale pentru proiect, potrivit informatiilor. Nord Stream…

- Munich Re nu va mai asigura gazoductul Nord Stream 2, care ar urma sa transporte gaze naturale din Rusia in Europa, din cauza temerilor privind sanctiunile Statelor Unite, a anuntat, marti, o subsidiara a companiei germane, transmite Reuters.

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a cerut vineri Germaniei sa plateasca despagubiri de razboi Poloniei, dupa ce presedintele german Frank-Walter Steinmeier a sugerat ca Germania construieste gazoductul Nord Stream 2 ca o datorie de razboi fata de Rusia, relateaza agentia DPA. Intr-un interviu acordat…

- Presedintele Franței, Emmanuel Macron, a condamnat vineri „cu cea mai mare fermitate” expulzarea de Moscova a trei diplomati – german, suedez si polonez – si intregul mod in care a gestionat Rusia cazul opozantului Aleksei Navalnii.„In ceea ce priveste afacerea Navalnii, condamn cu cea mai mare fermitate…

- ”Nu ne este teama, suntem pregatiti sa discutam toate temele, inclusiv cele divergente”, a declarat ministrul adjunct de Externe, Aleksandr Grusko. Oficialul rus a admis ca vizita are loc intr-un moment in care relațiile dintre Moscova si Bruxelles sunt la cel mai scazut nivel, dar a admis ca ”a fost…

- Ministrul german de finante, Olaf Scholz, s-a declarat marti convins ca gazoductul ruso-german Nord Stream 2 va fi finalizat, in pofida presiunilor Frantei si ale altor aliati ca acest proiect sa fie suspendat in urma reprimarii miscarii de sustinere a opozantului Aleksei Navalnii in Rusia, relateaza…