- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat, joi, ca seful statului, Klaus Iohannis, si presedintele PSD, Viorica Dancila, au reluat "stereotipurile de pana acum" la conferintele de presa, care nu pot t...

- Candidatul USR PLUS la alegerile prezidențiale, Dan Barna, care nu a reușit sa obțina un numar suficient de voturi pentru a intra in turul II al alegerilor prezidențiale, a anunțat ca nu intenționeazpa sa-și dea demisia de la conducerea formațiunii. „In acest moment, categoric nu. Imi asum responsabilitate…

- Liderul PSD - Viorica Dancila a comis o noua gafa chiar în momentul în care se plângea ca greșelile sale sunt mediatizate pentru ca este femeie, în timp ce ale lui Klaus Iohannis și Dan Barna sunt ignorate.

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD) si candidatul acestei formatiuni politice la prezidentiale, Viorica Dancila, a anuntat, luni seara, ca isi doreste o dezbatere unu la unu cu seful statului, Klaus Iohannis, potrivit Agerpres. Dancila a subliniat ca este de datoria sa si a lui Klaus Iohannis…

- Viorica Dancila a afirmat luni seara, la România TV, ca parlamentarii din PSD nu vor boicota audierea în comisiile din Parlament a miniștrilor propuși pentru Guvernul Orban. Liderul PSD susține ca daca un ministru va fi bine pregatit nimeni nu va avea ce sa îi reproșeze, potrivit Mediafax.…

- "Ieri am fost la Ziua Armatei Romaniei. Acolo a venit președintele și astazi am vazut declarația președintelui. A afirmat ca ne-a vazut dezamagiți, ca ne-a vazut triști și este pentru prima oara cand trebuie sa-i dau dreptate. Suntem triști și dezamagiți, pentru ca am vazut ca șase formațiuni politice,…

- Liderul PSD Viorica Dancila a declarat marti, dupa ce presedintele Klaus Iohannis l-a desemnat premier pe Ludovic Orban sa formeze un nou guvern, ca seful PNL este „unul dintre cei mai vocali promotori ai masurilor de austeritate cu care atat ne-au amenințat partidele de dreapta”.„Am vazut…

- Liderul PSD Viorica Dancila va depune, joi la BEC, candidatura la alegerile prezidențiale, incepand cu ora 12.00, potrivit unor surse oficiale. Theodor Paleologu iși va depune tot joi candidatura, de la ora 17.00, a anunțat PMP, potrivit mediafax.Prezidențiabilii PNL și USR, Klaus Iohannis…