Catastrofă aviatică evitată în ultimul moment: două avioane la un pas să se ciocnească în aer O tragedie aviatica a fost evitata in ultimul moment, doua avioane au fost la un pas sa se loveasca in aer. S-a intamplat deasupra Aeroportului Internațional Orlando, unul dintre cele mai aglomerate din SUA. Este vorba despre un avion de linie care avea zeci de pasageri la bord și o aeronava de mici dimensiuni.

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

