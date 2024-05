Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PSD la Primaria Capitalei, Gabriela Firea, se va afla pe primul loc pe buletinul de vot la alegerile pentru Primaria Capitalei din 9 iunie, urmata de Sebastian Burduja (PNL) si Mihai Enache (AUR). Nicusor Dan, actualul primar, se afla pe locul 8 pe buletinul de vot, ca independent, in timp…

- Cel mai nou sondaj Sociopol prezentat de Mirel Palada il prezinta pe Nicușor Dan pe primul loc cu 37% de procente, urmat de Gabriela Firea cu 23%, Cristian Popescu Piedone cu 18%, Sebastian Burduja cu 16% si Mihai Enache cu 5%. In pofida cifrelor, Piedone spune ca finala se va da intre el si Sebastian…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat joi, 9 mai, ca Primaria nu are datorii care sa permita creditorilor sa blocheze conturile, iar gradul de indatorare este unul foarte mic.„Trebuie sa facem diferenta. Eu nu am spus niciodata ca Primaria Capitalei nu are datorii. Doar Ceausescu nu…

- Gabriela Firea, candidatul PSD la Primaria Capitalei, așteapta sa fie sunata de Piedone, pentru ca este interesata de o discuție cu contracandidatul sau. In schimb, Marcel Ciolacu, șeful PSD, a spus ca a incheiat orice dialog și orice oferta pentru Cristian Popescu Piedone. Gabriela Firea ar avea o…

- PSD și PNL au decis sa candideze separat la Primaria Capitalei, renuntand astfel la candidatura lui Catalin Cirstoiu dupa 14 ore de negocieri si dupa ce Cirsoiu s-a aflat luni timp de peste cinci ore la Palatul Victoria, pentru discutii. Ca urmare a acestei decizii, Gabriela Firea si Sebastian Burduja…

- Daca duminica viitoare are avea loc alegeri locale, 46,1% dintre bucuresteni ar vota cu actualul primar general, 41,1% cu Cristian Popescu Piedone, iar 10,01% cu Catalin Cirstoiu, reiese dintr-un sondaj de opinie realizat la comanda candidatului independent la Primaria Capitalei, Nicusor Dan. Daca duminica…

- Lista comuna PSD-PNL la europarlamentare a fost validata in ambele partide. Conducerile PSD și PNL s-au intalnit joi, in ședințe separate, pentru a o vota. Printre numele care vor candida la alegeri se afla Mihai Tudose, Gabriela Firea, Adina Valean, Siegfried Mureșan, Dan Motreanu și Maria Grapini.…

- Edilul sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a anunțat, duminica seara, ca va candida la alegerile pentru Primaria Capitalei din partea partidului pe care il conduce, Partidul Umanist Social Liberal. „Voi candida la Primaria Capitalei din partea Partidului Puterii Umaniste, iar cine vrea sa se alinieze…