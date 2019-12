Cătălin Predoiu, ministrul Justiţiei: Secţia Specială a fost compromisă prin însuşi actul de înfiinţare "Aceasta sectie a fost compromisa prin insusi actul de infiintare. Textele de lege care o organizeaza au fost compromise din start, i-au stabilit o competenta care, practic, paralizeaza activitatea ei. Nu functioneaza cu o astfel de competenta alocata strict magistratilor in care sa se investigheze orice fapta comisa de magistrati - coruptie sau necoruptie - de aceasta sectie cu 15 procurori. Nu mai spun portita care s-a deschis si prin care acum se pot tergiversa o serie de cauze prin simple plangeri impotriva magistratilor, cauze care sunt in diverse locuri din tara unde sectia nu poate sa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

