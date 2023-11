Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Pascu, tanarul drogat care a provocat accidentul de la 2 Mai soldat cu moartea a doua persoane, a fost trimis in judecata. Dosarul urmeaza sa fie judecat de Judecatoria Mangalia. Reprezentantii Parchetului de pe langa Judecatoria Mangalia au declarat, miercuri, pentru News.ro, ca Vlad Pascu a fost…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, audiat marți in plenul Camerei Deputatilor pe tema drogurilor, le-a reproșat parlamentarilor USR ca ei au cerut in Legislativ legi pentru legalizarea consumului de droguri: „V-ați trezit dupa Vama Veche și ați mirosit ca este o tema electorala, dar nu aveți onestitatea…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a afirmat, intr-un mesaj transmis la inceperea anului universitar, ca intreg sistemul MAI ”trebuie trecut prin filtrul unei analize si modernizari” pentru a fi readaptat provocarilor unei societati care s-a schimbat mult in ultimii ani, iar aceste schimbari vor…

- Polițiștii au incalcat, in mod repetat, legile in vigoare, procedurile și regulamentele in cazul tanarului Vlad Pascu care, drogat la volan, a comis tragicul accident de la 2 Mai, in care doi studenți au fost uciși și trei au ajuns la spital. Acestea sunt concluziile verificarilor facute la Poliția…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a declarat, duminica, faptul ca toate procedurile au fost respectate dupa exploziile produse la o statie GPL de la Crevedia si ca parerea sa este ca s-a evitat un dezastru urias. Politia si Parchetul fac acum verificari, a mentionat ministrul. Și premierul Marcel…

- Primarul comunei Limanu, localitatea care are in componența satele Vama Veche și 2 Mai, unde a avut loc accidentul produs tanarul drogat, in care doi studenți au murit, iar trei au fost raniți grav, este vizat de o ancheta a DNA. Pe 9 mai, procurorii DNA au descins la Primaria Limanu, solicitand mai…

- Noi imagini in care apare tanarul Vlad Pascu promovand consumul de droguri, dar și de pastile deosebit de periculoase: xanax, oxicodona, au fost postate marți pe rețelele de socializare. Imaginile dovedesc dependența de droguri a celui care a ucis sambata dimineața 2 tineri in stațiunea 2 Mai. Autorul…

- Vlad Pascu, tanarul acuzat ca a ucis alți doi tineri la 2 Mai, in timp ce conducea drogat, a fost „iertat” anul trecut de procurorii DIICOT, dupa ce poliția l-a prins cu o cantitate mica de canabis. Mai mult, tatal sau l-ar fi dus, conform unor surse judiciare citate de presa, in Olanda, la un […] The…