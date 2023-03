Cătălin Gherzan se opune eliminării casierilor din hipermarketuri Catalin Gherzan se opune eliminarii casierilor din hipermarketuri Un mare retailer de pe piața romaneasca a anunțat eliminarea completa a casierilor umani din supermarket-uri. Conform spuselor lui Catalin Gherzan, președinte PUSL Argeș, nu e doar o problema de locuri de munca, ci și o problema de protecție a consumatorului. „Este obligația magazinului de a calcula […] Articolul Catalin Gherzan se opune eliminarii casierilor din hipermarketuri apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

Sursa articol si foto: observatordearges.ro

