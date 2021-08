Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, a declarat joi, la Braila, ca drumurile care vor face legatura cu Podul Suspendat peste Dunare vor fi gata la sfarsitul anului viitor, odata cu finalizarea lucrarilor la pod, circulatia urmand sa fie deschisa chiar din ziua inaugurarii podului, inclusiv pentru traficul greu. "Prima prioritate cand am preluat mandatul in decembrie a fost sa ma asigur ca podul nu va ramane muzeu, asta era pe buzele tuturor atunci. Acest pod nu se poate folosi fara drumurile de legatura, in special cele de pe malul tulcean. Munca pe care am desfasurat-o…