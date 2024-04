Stiri pe aceeasi tema

- Candidații la Primaria Capitalei iși arunca deja sageți otravite. Medicul-candidat pe care mizeaza Coaliția l-a diagnosticat pe actualul primar. „Nicușor are diagnostice multiple pentru o singura patologie - lenea”, a declarat Catalin Cirstoiu. In replica, edilul Bucureștiului il indeamna pe contracandidatul…

- Candidatul PSD-PNL la fotoliul de primar al Bucureștiului, Catalin Cirstoiu, il invita pe contracandidatul sau, Nicusor Dan, la o discutie despre administrarea metroului: ”Hai, sa-ti explic de ce trebuie sa treaca la Primaria Capitalei!” Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, Catalin Cirstoiu explica:…

- „Eu cred ca a venit vremea sa avem un om serios, nu ne putem juca, totusi, cu viitorul Bucurestiului, ca ne-am cam jucat cu el, ne-am jucat la modul real, am promis si nu am facut. Am promis 30 de gradinite. Sunt? Nu. Am promis 15 scoli. Sunt? Nu. Si asa mai departe. Eu cred ca a venit vremea, dincolo…

- Intrebat daca a auzit zvonurile din Coalitie potrivit carora ar fi interesat mai degraba de functia de ministru al Sanatatii, nu de Primaria Capitalei, Cirstoiu a raspuns: „Puteam sa fiu de multe ori ministrul Sanatatii in viata asta, dar nu am luat la momentele respective decizia de a face pasul asta.…

- Catalin Cirstoiu, candidatul aliantei PSD-PNL la Primaria Capitalei, face publica viziunea sa despre București: in patru ani și-ar dori sa faca din Capitala Romaniei un „oraș in liniste și cochet” și in care locuitorii sa se simta bine. Cirstoiu recunoaște ca nu ar vrea, ca peste 4 ani, sa traiasca…

- „Piedone va fi un foarte bun primar de sector, dar atat”, este de parere candidatul PSD-PNL pentru Primaria Capitalei. Catalin Cirstoiu a vorbit, luni seara, la Digi24, despre candidatura sa la Primaria Capitalei și despre contracandidații sai.

- Candidatul PSD-PNL pentru Primaria Capitalei, Catalin Cirstoiu, a salutat, vineri, decizia reprezentantilor celor doua partide de a aproba bugetul Bucurestiului,... The post PROIECT DE BUGET AL CAPITALEI Cirstoiu: Salut decizia reprezentanților PNL și PSD de a aproba bugetul Capitalei first appeared…

- Evenimentul de lansare a candidatului PSD-PNL pentru Primaria Capitalei, Catalin Cirstoiu, a aratat un competitor gata sa intre in discuții despre dezvoltarea Bucureștiului, dar și in clinciuri politice, fiind insa susținut de pe margine de o adevarata galerie de partid.