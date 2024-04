Cristian Popescu Piedone, candidatul PPU-SL la Primaria Capitalei, trece la amenințari. Aflat in cursa cu Nicușor Dan, primarul in funcție, și medicul Catalin Cirstoiu, Piedone l-a atacat dur pe edilul in funcție. Nicușor Dan nu a adus niciun leu la primarie, spune Piedone, care amenința ca daca nu va primi bani dupa ce iese primar, va trece la masuri radicale!