Stiri pe aceeasi tema

- Dupa aproximativ trei ani de relație, Brigitte și Florin Pastrama au ajuns la psiholog. De-a lungul casniciei lor au traversat momente fericite, dar și clipe mai puțin placute, au fost chiar la un pas de separare. Au luat acum decizia de a se consulta cu un specialist. In cadrul reality show-ului pe…

- Incepand cu anul 1984, pe 1 octombrie, in Romania se sarbatorește Ziua Internaționala a Medicului, a carui obiectivul principal este cooperarea și colaborarea activa a medicilor din intreaga lume. La nivel mondial, aceasta zi este celebrata in prima zi de luni din octombrie, dar Romania iși celebreaza…

- Designerul de 54 de ani a rememorat momente teribile din perioada in care a fost incarcerat in Italia, la Cremona, in 1996, povestindu-i lui Denise Rifai cum a trecut pe langa moarte. Totodata, a relatat un alt episod in care a fost intimidat de camatari, la București, trecand ”printr-un culoar de sabii…

- Actorul Victor Yila s-a apucat de cantat folclor. Pezenta pitoreasca la targurile agrare, și in calitate de reprezentat al unei reviste de profil agricol, fostul membru al grupului umoristic Voua și colaborator al Teatrului de Comedie joaca hora pe la spectacolele locale de comune. Yila, care mai este…

- Cel mai cunoscut designer roman, despre Catalin Botezatu se poate spune ca este singurul din branșa sa care a facut o avere bunicica de pe urma muncii și imaginii sale. A avut restaurante, a fost acționar la cel mai popular club al anilor 2000 din București, iar creațiile sale au ajuns și pe piața internaționala, …

- Catalin Botezatu e unul dintre cei mai apreciați creatori de moda din Romania. Designerul a avut mare succes și pe plan internațional, iar acum bifeaza o noua reușita. Va colabora cu Kim Kardashian și cu echipa ei din America. El a anunțat ca succesul lui pe plan profesional a ajuns la urechile vedetei…

- Fanii deja știu ca noul sezon al celebrului reality show „Bravo, ai stil! Celebrities”, de la Kanal D, nu-l mai are la masa juraților pe Catalin Botezatu. Designerul este inlocuit de Tibi Clenci, unul dintre cei mai renumiți fotografi de fashion din Romania. Piteștean la origini, Tibi, care este fondatorul…