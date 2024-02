Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier si fost presedinte al PNL Ludovic Orban se arata dispus sa candideze la alegerile prezidentiale, insa afirma ca va actiona ”rational” si ca va fi de acord cu o decizie „rationala” care sa ofere tarii ”un presedinte care sa aiba grija de Romania, nu de el si de excursiile lui”. Intrebat,…

- Intrebat, joi seara, daca in opinia sa Alianta Dreapta Unita, formata ca alianta electorala pentru alegerile europarlamentare, ar trebui sa aiba un candidat comun, Ludovic Orban a raspuns: ”La cum arata scena politica astazi, da!”.”As prefera sa nu discut despre acest subiect (alegerile prezidentiale…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat, luni, ca PNL trebuie sa aiba propriul candidat la alegerile prezidențiale.... The post POLITIC Ciuca: PNL trebuie sa aiba propriul candidat la alegerile prezidențiale first appeared on Informatia Zilei .

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat, luni, inaintea ședinței din Coaliție in care va discuta cu partenerii din PSD despre o decizie in privința comasarii alegerilor pe 2024, ca el și conducerea liberala au mandat doar pentru a discuta despre comasare și nu despre susținerea unui candidat comun…

- Presedintele Klaus Ihannis a transmis, duminica seara, un mesaj de felicitare noului presedinte al Finlandei, Alexander Stubb.”Felicitari lui Alexander Stubb pentru victoria din cadrul alegerilor prezidentiale din Finlanda!, a scris, duminica seara, pe Facebook, Klaus Iohannis. Presedintele…

- Alegerile europarlamentare pot fi comasate cu cele locale, dar pentru ca acest scenariu sa fie pus in practica PSD vreau un acord cu PNL care sa priveasca toate cele patru tipuri de alegeri programate pentru 2024, a afirmat Sorin Grindeanu intr-o declarație de presa oferita miercuri la Parlament.„Cred…

- Premierul Marcel Ciolacu evita sa spuna daca este de acord cu un candidat comun PSD-PNL la alegerile prezidențiale. Intrebat daca ar fi de acord cu un candidat comun PSD-PNL la alegerile prezidențiale, premierul Marcel Ciolacu a evitat sa ofere un raspuns. „Stați sa depașim intai europarlamentarele…

- PSD iși va modifica statutul, pentru a da posibilitatea ca o personalitate de stanga sa fie susținuta de catre partid la alegerile prezidențiale. Iata ce declara la RFI vicepreședintele formațiunii Gabriel Zetea, care precizeaza ca vorbește la nivel teoretic. El spune ca daca PNL ar susține un asemenea…