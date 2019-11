Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Botezatu a trecut printr-o perioada dificila din viața lui, dupa ce a trecut prin mai multe operații la colon, la o clinica din Turcia. Celebrul designer se afla in continuare in perioada de recuperare și a fost nevoit sa iși schimbe total stilul de viața.

- Catalin Botezatu a revenit la TV dupa ce a fost operat – VIDEO Catalin Botezatu a avut de parcurs, in ultima luna, o grea incercare. Celebrul designer a fost supus unei operatii grele intr-un spital din Turcia, acolo unde medicii i-au extirpat o parte din colon pentru a-i salva viata. Catalin Botezatu…

- Catalin Botezatu a marturisit, intr-un interviu pentru femeide10.ro, ca deși are tot ce iși dorește, este singur și nefericit și ca nici nu mai crede in dragoste. "Cand nu muncesc, sunt singur și melancolic. Nu sunt fericit. Nu da fericirea afara din mine, chiar daca am aproape tot ce vreau.…

- Celebrul cantareț canadian Justin Bieber condamna faptul ca a devenit celebru inca din copilarie, considerand ca aceasta este cauza pentru care a fost "lipsit de respect cu femeile" și a folosit "abuziv droguri" in adolescența, potrivit MEDIAFAX.Interpretul piesei "Sorry" a devenit celebru…

