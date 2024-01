Stiri pe aceeasi tema

- Bote, idila cu Elena Ceaușescu? 'Eram deja manechinul favorit al familiei!'Amantlac intre Catalin Botezatu și Elena Ceaușescu? Creatorul de moda a lamurit tot.​Catalin Botezatu și-a caștigat admirația publicului larg inca de la o varsta frageda, atunci cand participa in calitate de model la prezentarile…

- Suntem la coada clasamentului european in ceea ce privește speranța de viața. Femeile sunt mai longevive. Traiesc, in medie, cu 7 ani mai mult decat barbații romani. Capitala și Oltenia sunt regiunile cu cea mai mare speranța de viața din Romania.Romanii traiesc, in medie, 72,8 ani, sub media UE care…

- Suntem la coada clasamentului european in ceea ce privește speranța de viața. Femeile sunt mai longevive. Traiesc, in medie, cu 7 ani mai mult decat barbații romani. Capitala și Oltenia sunt regiunile cu cea mai mare speranța de viața din Romania.

- Andreea Marin este o persoana sincera, care de fiecare data cand are ocazia ii sfatuiește pe fanii ei cu diverse lucruri despre viața de zi cu zi. De aceasta data, vedeta a oferit sfaturi pentru femeile care se afla in relații toxice. Iata ce i-a atenționat pe barbați!

- Presedintele Vladimir Putin a avertizat miercuri in legatura cu riscul extinderii conflictului dintre Israel si Hamas cu mult dincolo de Orientul Mijlociu si a spus ca este gresit ca femeile, copiii si batranii nevinovati din Fasia Gaza sa fie pedepsiti pentru crimele comise de altii, informeaza Reuters,…

- Presedintele Vladimir Putin a avertizat miercuri in legatura cu riscul extinderii conflictului dintre Israel si Hamas cu mult dincolo de Orientul Mijlociu si a spus ca este gresit ca femeile, copiii si batranii nevinovati din Fasia Gaza sa fie pedepsiti pentru crimele comise de altii, informeaza Reuters,…

- clubul Woolshed on Hindley a declanșat un val de indignare in randul femeilor, pentru campania publicitara discriminatorie pe care au promovat-o. Cunoscutul local de noapte a oferit bauturi gratuite femeilor, in funcție de cupa sutienelor purtate. Astfel, femeile care purtau cupa A primeau cate o bautura…