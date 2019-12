Stiri pe aceeasi tema

- Noul procuror-șef interimar la Procuratura Anticorupție, Serghei Gavajuc, este proprietarul unei case de locuit ce valoreaza peste 203 mii de lei, unui apartament de 51 de mii de lei și a doua alte impobile ce valoreaza in total peste 262 de mii de lei.

- Familia Orban nu detine niciun teren, niciun apartament si nicio casa de locuit, ci doar o casa de vacanta, dobandita in 2014. Ludovic Orban spune ca are un automobil Volkswagen din 2007. La rubricile bijuterii, obiecte de arta sau alte bunuri mobile nu este trecut nimic in declaratia de avere. Ludovic…

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a declarat marti ca va face un inventar si va spune cate brose si bijuterii are, adaugand ca acestea valoreaza mai putin decat cele cinci case ale lui Klaus Iohannis. "Sa fac un inventar si o sa va spun, dar credeti-ma, nu incalc legea.…

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a declarat marti ca va face un inventar si va spune cate brose si bijuterii are, adaugand ca acestea valoreaza mai putin decat cele cinci case ale lui Klaus Iohannis. "Sa fac un inventar si o sa va spun, dar credeti-ma, nu incalc…

- Celor mai multi dintre romani, gandul la factura de caldura intr-o luna de iarna le poate da cosmaruri! Nu si locuitorilor din Beius, judetul Bihor. Acolo, datorita rezervelor de apa termala, intretinerea unui apartament costa de trei ori mai putin decat in mod obisnuit. Sistemul de incalzire cu ajutorul…

- S-a anunțat prapadul pentru cei cu centrale termice de apartament. Mii de romani sunt in stare de șoc. Ne va arde rau de tot la buzunare. Totul se va intampla in scurt timp, odata cu instalarea noului Guvern la Palatul Victoria. Probleme mari pentru romanii cu centrale termice de apartament. Milioane…

- Simona Halep a publicat cateva poze cu cu ocazia plecarii la Turneul Campioanelor, scrie sport.ro. Citeste si IMAGINEA ZILEI. Cum au fost surprinsi Simona Halep si Ion Tiriac FOTO Intr-una dintre fotografii, Simona ne prezinta cel mai recent cadou primit de la unul dintre sponsorii…

- Barbat reținut de polițiști La data de 12 octombrie a.c., ora 07.38, o tanara a sesizat pe 112 faptul ca in urma cu aproximativ 5 minute, in timp ce se afla la locuința situata pe raza municipiului Focșani, a venit la ușa un barbat, care a inceput sa o amenințe. Cu ocazia verificarilor efectuate, polițiștii…