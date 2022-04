Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea va fi dusa vineri in fața magistraților bulgari, care trebuie sa judece cererea de extradare formulata de autoritațile romane. Se intampla acest lucru dupa ce Elena Udrea a plecat din țara, joi, ca sa scape de inchisoare, dar a fost prinsa in Bulgaria, in timp ce incerca sa ajunga in Grecia.…

