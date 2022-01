Cât timp poate fi folosită o mască de tip FFP2 Experții spun ca lucratorii din domeniul sanatatii pot purta o masca N95 de pana la cinci ori. Dar felul in care o persoana obisnuita poate purta in siguranta o masca variaza in functie de modul in care este folosita. Richard Flagan, care studiaza mastile si aerosolii la California Institute of Technology, recomanda limitarea utilizarii unei masti FFP2 la aproximativ doua sau trei zile. Cu fiecare respiratie pe care o faceti cu o masca de acest tip, particulele se acumuleaza pe masca, spune Flagan. Acest lucru ar putea ingreuna respiratia daca masca a retinut o multime de particule. "Acestea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De cate ori poate fi folosita o masca de tip FFP2. Ce spun specialiștii Centrul pentru Controlul si Prevenire Bolilor din SUA spune ca lucratorii din domeniul sanatatii pot purta o masca N95 de pana la cinci ori. Dar expertii spun ca felul in care o persoana obisnuita poate purta in siguranta o masca…

- Imagini de-a dreptul revoltatoare au fost surprinse de camera de bord a unui șofer, chiar in centrul Sibiului. Unul dintre polițiștii locali a lovit in repetate randuri un trecator, iar motivul este unul uluitor. Omul legii era deranjat de faptul ca barbatul respectiv nu purta masca de protecție.

- Un polițist local din Sibiu a lovit violent un om al strazii in centrul orașului pentru ca nu purta masca de protecție. Incidentul a avut loc in cursul zilei de sambata și a fost surprins de camera de bord a unui șofer. In imagini se poate vedea ca polițistul local traverseaza strada, se indreapta catre…

- Fostul deputat social – democrat Sorinel – Marian Vrajitoru (foto) a fost amendat marți dimineața cu 500 de lei, pentru ca nu purta masca de protecție la o conferința de presa. Evenimentul la care participa Vrajitoru, in prezent consilier parlamentar, avea loc in sala de ședințe a Consiliului Județean…

- Cine a spus ca romanii sunt cei mai incapatanati cand e vorba de respectarea masurilor de protectie sanitara? Un american le-a dat clasa celor din gasca lui Simion si chiar senatoarei Sosoaca.

- Oamenii legii nu țin cont de nimeni și de nimic, atunci cand vine vorba de restricțiile pandemice, cu atat mai puțin de spiritul sarbatorilor de iarna. La un targ de Craciun din Germania, au obervat ca un barbat costumat in Moș Craciun nu purta masca de protecție astfel ca s-au dus imediat la el, iar…

- Președintele Joe Biden a dezvaluit reguli mai stricte de calatorie Covid-19, in contextul in care SUA au confirmat cateva cazuri de varianta Omicron, relateaza BBC. Biden a declarat ca planul sau „nu include inchideri sau blocaje” și nu modifica regulile de vaccinare. Au fost depistate cazuri in California,…

- Un barbat care nu purta masca de protecție intr-un mijloc de transport, din Cluj-Napoca, a fost luat la palme de catre o femeie. Barbatul parea sa critice masurile impotriva Covid-19 și acela a fost momentul in care o femeie s-a napustit asupra lui, l-a prins de nas și de gura și i-a articulat cateva…