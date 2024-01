Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, vremea va fi rece mai ales dimineata, cand in Moldova, Transilvania si local in celelalte zone va mai fi ger. In regiunile nordice, izolat va ninge slab. Vantul va avea intensificari temporare la munte, in special la altitudini mari (rafale de peste 70…90 km/h), trecator viscolind sau spulberand…

- „Vorbim de o perioada mai rece decat in mod obișnuit. In aceasta dimineața au fost actualizate alertele meteorologice, informarea meteorologica ramanand in vigoare pana joi, la ora 10:00, pentru ca ne așteptam ca in aceasta noapte, in special in partea de nord, centru și est a țarii, minimele termice…

- E iarna in toata regula in aproape toata țara. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o noua atenționare cod galben de viscol, marți, pentru sudul Moldovei, Dobrogea și estul Munteniei. De asemenea, in aproape toata țara este in vigoare o informare privind gerul care cuprinde Romania.…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru duminica, 7 ianuarie 2024. Specialiștii anunța ca vremea continua sa aduca temperaturi ridicate pentru aceasta perioada din an.Duminica, pe 7 ianuarie 2024, temperaturile maxime se vor incadra intre 0 și 14 grade Celsius, cu…

- Vremea se inrautațește, la finalul acestei saptamani. Meteorologii anunța ninsori, dar și viscol in mai multe zone din țara. Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis vineri, 24 noiembrie, mai multe avertizari Cod portocaliu și Cod galben de vreme rea. Se anunța vant puternic,…

- Meteorologii de la ANM ne anunta ca iarna se instaleaza in Romania. Vremea se raceste in Bucuresti, iar temperaturile scad considerabil. Se anunta ploi, lapovița și ninsoare in Bucuresti. Va bate si vantul puternic Sambata, cerul va fi noros și va ploua (cantitați de apa de 15…20 l/mp), iar in a doua…

- Meteorologii spun ca sambata va fi lapovița și ninsoare in Capitala, urmand ca duminica vremea sa se amelioreze.Sambata, cerul va fi noros și va ploua (cantitați de apa de 15...20 l/mp), iar noaptea trecator vor fi precipitații și sub forma de lapovița și ninsoare. Vantul va avea intensificari…

- Vremea se racește considerabil spre sfarșitul lunii noiembrie 2023. Pana in acest moment, temperaturile sunt mult peste normalul perioadei, iar romanii inca de bucura de o toamna tarzie, calda. Insa nu va fi așa tot timpul, aratameteorologii, insa semne de ingrijorare nu sunt.