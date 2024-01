Cât și de ce au scăzut în 2023 exporturile rusești de gaze naturale lichefiate La sfarșitul anului 2023, producția de gaz natural lichefiat (GNL) in Rusia a scazut cu 2% fața de 2022, informeaza neftegaz.ru. Kommersant scrie despre asta pe 9 ianuarie 2024, citand calculele Kpler. Scadere așteptata Scadere așteptata In 2023, fabricile rusești de GNL au produs 32,33 milioane de tone de GNL, ceea ce este cu 2% mai puțin decat cu un an mai devreme (33 milioane de tone). In decembrie 2023, viceprim-ministrul rus A. Novak a estimat producția de GNL in Rusia in 2023 la 33 de milioane de tone, ceea ce reprezinta aproximativ 8% din piața mondiala și plaseaza Rusia pe locul 4 in randul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

