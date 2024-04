Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba il omagiaza luni, 25 martie 2024, pe compozitorul, baritonul și regizorul de opera Nicolae Bretan. La ora 12:00, reprezentanții instituțiilor organizatoare vor depune jerbe și coroane de flori la statuia compozitorului situata in Parcul…

- Universitatea Transilvania Brașov va majora taxele de școlarizare cu aproximativ 6%, pentru anul universitar 2024-2025. Taxele de studiu pentru urmatorul an universitar vor creste cu aproximativ 6%, la Universitatea Transilvania. Cuantumul acestora este stabilit si aprobat de Senatul UNITBV , la propunerea…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a fost surprins vizibil sambata, 9 martie, de huiduielile impotriva unui candidat din partidul sau (AKP), pe care tocmai il prezentase alegatorilor in orașul Sanliurfa, din sud-estul tarii, scrie Agerpres preluand AFP.Spre sfarsitul unui miting in aer liber, in…

- Violeta Botezatu, o profesoara de muzica din Chișinau, a facut senzație la un concurs de talente din Romania. Femeia a cucerit publicul și juriul concursului interpretind la pian și cu vocea renumita piesa „Lie, ciocirlie”. Juratul Andi Moisescu i-a acordat Golden Buzz-ul, ceea ce a propulsat-o pe concurenta…

- Bucurie: Șezatorile iernii la George Enescu au strans zeci de sateni in costume tradiționale, muzica buna și bucate delicioase Comuna George Enescu a fost astazi gazda unui eveniment de tradiție – ”Șezatorile iernii”, organizat in fiecare an, cu multa maiestrie, de catre Centrul pentru Conservarea și…

- Casa de Cultura a Studenților „Dumitru Farcaș” organizeaza spectacolul caritabil „Avram Iancu, suflet romanesc” in scopul strangerii de fonduri pentru finalizarea grupului statuar din Piața Avram Iancu.

- Nihil sine Deo” este gandul cu care va invitam sa celebram iubirea, in luna iubirii, și sa va daruim parți din suflet, pe data de 13 februarie, la ora 17:00, in Amfiteatrul Liceului de Arte „Balașa Doamna” din Targoviște. Concertul „Muzica și cer”, susținut de elevii clasei de pian ai Școlii Populare…

- Muzica diversa, originala, speciala și, nu in ultimul rand, noua. Noutați de la Sivert Høyem, Whispering Sons, Les Big Byrd, Depeche Mode, Disorientations, Hot Garbage,... The post Special New Music | Piese noi de la Sivert Høyem, Whispering Sons, Les Big Byrd, Depeche Mode, Amon Tobin, The Smile, Future…