Cât de sigură este energia nucleară. ”Nicio industrie nu este imună la accidente, dar toate învață din ele” Criza energetica ii face pe experți sa caute noi metode de furnizare a energiei electrice. In prezent centralele nucleare sunt soluțiile luate in considerare tot mai mult. Au fost insa cateva accidente grave care pun sub semnul intrebarii siguranța energiei nucleare ”De la inceputul construcției centralelor nucleare a existat o conștientizare puternica a pericolului potențial atat al criticitații nucleare, cat și al eliberarii de materiale radioactive din generarea de electricitate cu energie nucleara. Ca și in alte industrii, proiectarea și exploatarea centralelor nucleare urmaresc… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

