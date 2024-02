Conflict orbital. Efectele detonării armelor nucleare în spațiu Rusia dezvolta o noua arma nucleara antisatelit, potrivit informațiilor impartașite de guvernul american cu aliații europeni. Care ar fi impactul asupra spațiului și asupra Pamantului daca acest tip de arma ar fi folosit? Statele Unite și țarile europene folosesc pe scara larga sateliții in scopuri militare. Printre capacitațile acestora se numara monitorizarea mișcarilor de trupe […] The post Conflict orbital. Efectele detonarii armelor nucleare in spațiu first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a reacționat, dupa ce Statele Unite au acuzat Moscova ca dezvolta o arma nucleare antisatelit care ar urma sa fie desfașurata in spațiu, Relateaza AFP, citata de News.ro. „Noi ne-am opus intotdeauna in mod categoric desfasurarii de arme nucleare in spatiu si continuam…

- Polonia, țara NATO și un aliat cheie al Ucrainei in razboiul cu Rusia, ar putea obține arme nucleare in cațiva ani. Acest lucru a fost declarat de generalul polonez Jaroslaw Kraszewski, intr-un interviu acordat RMF FM.Generalul polonez Jaroslaw Kraszewski a calificat un astfel de scenariu ca fiind…

- Oamenii de stiinta din domeniul atomic au mentinut marti „Ceasul Apocalipsei” setat mai aproape ca niciodata de miezul noptii – la 90 de secunde, ca si anul trecut, justificand aceasta pozitie prin actiunile Rusiei in materie de arme nucleare, pe fondul invaziei sale din Ucraina, prin razboiul din Gaza…

- In caz de razboi nuclear, la inceputul Razboiului Rece, Romania ar fi fost vizata de 26 de lovituri, potrivit documentelor oficiale declasificate in 2015.Lista declasificata a țintelor nucleare americane din 1956, publicata de Arhivele Securitații Naționale, cuprinde 1.100 de locații din Europa de…

- Rusia a afirmat joi ca discutiile cu SUA privind controlul armelor nucleare sunt imposibile daca nu se tine cont si de situatia din Ucraina, acuzand totodata Washingtonul ca incearca sa-si impuna dominatia in plan militar, relateaza Reuters.Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a explicat intr-o…

- Rusia a afirmat joi ca discutiile cu SUA privind controlul armelor nucleare sunt imposibile daca nu se tine cont si de situatia din Ucraina, acuzand totodata Washingtonul ca incearca sa-si impuna dominatia in plan militar, relateaza Reuters.

- Oficialul de la Minsk a explicat ca, avand in vedere agravarea amenintarilor externe, a fost necesara revizuirea regulilor in vigoare din 2016, relateaza Agerpres.Ministrul nu a dat detalii despre posibila utilizare a armelor atomice.Rusia, aliata a Belarusului, a desfasurat anul trecut rachete nucleare…

- "Efectele negative ale schimbarilor climatice nu pot fi negate. Trebuie sa acceleram actiunile noastre de atenuare a schimbarilor climatice si, in special, sa decarbonizam rapid sistemele noastre energetice. Acesta este motivul pentru care sunt incantat sa fiu prezent la acest eveniment alaturi de lideri…