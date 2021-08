Cât de periculoase sunt energizantele. Dr. Ţincu: Pe termen lung, lasă părţi de creier nefuncţionale Pentru consumatorii de energizante, toxicologul Radu Țincu spune care este substanța periculoasa din aceste bauturi, dar și cum se poate defini dependența. „Sunt periculoase pentru ca trebuie sa plecam de la un raționament. De ce folosim aceste substanțe? Ca sa avem energie atunci cand nu o avem. Ce inseamna ca nu o avem? Inseamna ca avem nevoie de odihna. Aceste substanțe nu fac altceva decat sa ofere o falsa senzație de energie și sa duca, dincolo de limitele de normalitate, funcțiile organismului. In principiu, ca sa avem energie, avem nevoie de o energie psihica și fizica. Energia fizica este… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Toxicologul Radu Țincu spune care este substanța periculoasa din energizante, dar și cum putem defini dependența. "Sunt periculoase pentru ca trebuie sa plecam de la un raționament. De ce folosim aceste substanțe? Ca sa avem energie atunci cand nu o avem. Ce inseamna ca nu o avem? Inseamna…

