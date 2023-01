Cât de mult se reduce sprijinul cuplat la legumele cultivate în spații protejate în PNS Sprijinul cuplat la legumele cultivate in spații protejate se va reduce semnificativ in Planul Național Strategic (PNS), susțin legumicultorii, care vorbesc de un ajutor anual estimat intre 800 euro și 1500 euro maximum/ha pentru perioada 2023-2027, de cateva ori mai mic fața de alocarea pentru intervalul 2014-2021. Din pacate, veștile nu sunt bune nici pentru anul 2022, pentru care este așteptat un sprijin cuplat care ar putea sa varieze intre 2.500-3.500 euro/ha, potrivit calculelor efectuate de producatori, pentru ca oficial nu s-a anunțat nimic. Spre comparație, in 2021, suma a fost de 5.005… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

