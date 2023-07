Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Albu este una dintre cele mai apreciate vedete din Romania. Oamenii o indragesc atat pentru realizarile sale profesionale, cat și pentru felul ei direct de a fi, de a spune lucrurilor pe nume. Ani la rand, Iulia Albu și-a ținut relația cu Mihai Alexandru departe de lumina reflectoarelor. Vedeta…

- Artistul Dragoș Gardescu, pe numele sau de scena Puya (43 ani) simte ca s-a schimbat dupa experiențele traite la America Express, acolo unde a facut echipa buna cu soția sa, Melinda, noteaza click.ro. Click: Cum merg concertele dupa participarea ta la America Express? Simți un val mai mare de evenimente?…

- Alexia Eram și fratele ei, Aris, participa impreuna la America Express 2024. Mario Fresh, iubitul Alexiei o susține total in acest proiect și a dezvaluit ce va face cat timp ea este plecata departe de Romania.„Iți dai seama ca, trecand prin experiența asta, am incercat sa ajut cat de mult pot. Am incercat…

- Toata lumea o cunoaște pe Iulia Albu și o apreciaza pentru ceea ce este, insa puțini știu cine este și cu ce se ocupa iubitul ei, Mihai Alexandru. Cei doi indragostiți fac echipa in noul sezon America Express, pe Drumul Soarelui. Iata cu ce se ocupa partenerul criticului de moda!

- 9 perechi de vedete sunt gata sa porneasca in doar cateva zile pe Drumul Soarelui, o noua aventura la capatul lumii oferita de America Express. Alexia Eram și fratele ei, Aris, comedianții George Tanase și Ionuț Rusu, Romica Țociu și fiul lui, Catalin, Iu

- Iulia Albu va face parte din noul sezon America Express! America Express este fara doar și poate unul dintre cele mai iubite show-uri de televiziune din Romania de pana acum. Nu de puține ori, emisiunea fenomen a fost lider absolut de audiența, reușind sa mențina un public fidel, noteaza click.ro. In…

- Surpriza de proporții pentru fanii concursului ”America Express”, show difuzat de Antena 1! Pe lista participanților figureaza și Iulia Albu, cu iubitul ei, Mihai Alexandru. La aflarea veștii, Mihai Albu, fostul soț al Iuliei, ne-a marturisit, exclusiv pentru Playtech Știri, ca ar fi incantat ca fiica…

- Are 35 de ani, dar arata de 20! Irisha este, fara doar și poate, una dintre cele mai frumoase femei din Romania. Irina Ceban, pe numele ei real, este artista, vedeta de televiziune și model. In interviul exclusiv pentru Playtech Știri, vedeta ne-a vorbit despre stilul sau sanatos de viața, dar ne-a…