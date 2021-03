Stiri pe aceeasi tema

- Ford Motor a anuntat, joi, ca va electrifica toata gama de masini din Europa pana in 2030, grupul american alaturandu-se astfel cursei globale a producatorilor auto care dezvolta vehicule cu emisii zero, transmit DPA si Reuters.

- Marca Mini va completa lista companiilor auto care din 2030 vor produce doar mașini 100% electrice, spun surse citate de Bloomberg care susțin ca anunțul va fi facut pe 17 martie. Marca din grupul BMW se va adauga la lista deschisa de companii precum Ford Europe, Bentley, Jaguar și Volvo.Sursele…

- Sancțiunile impuse de Statele Unite impotriva Huawei in mandatul președintelui Donald Trump, precum și includerea companiei pe o "lista neagra" din cauza "siguranței naționale" sunt motivele pentru care chinezii se gandesc sa ia o decizie radicala, in contextul in care noul lider SUA nu da semne ca…

- Ford Europa a dezvaluit miercuri o serie de detalii despre planurile pe care le are pe termen mediu și lung. Cea mai importanta decizie luata de producator este ca, din 2030, sa vanda exclusiv modele 100% electrice. Intr-o etapa intermediara, incepand din 2026, vanzarile Ford vor fi reprezentate doar…

- Ford Motor a anuntat miercuri ca va electrifica toata gama de masini din Europa pana in 2030, grupul american alaturandu-se astfel cursei globale a producatorilor auto care dezvolta vehicule cu emisii zero, in perspectiva interzicerii vanzarilor de masini noi alimentate cu combustibili fosili, transmite…

- ​Ford se pregatește intens pentru un viitor 100% electric în Europa, în jurul anului 2030, iar pentru uzina europeana principala, din Köln (Germania) asta înseamna investiții de un miliard USD. Gama europeana a Ford va fi deja pregatita pentru zero emisii locale în jurul…

- Ungaria ar putea atrage o noua investiție de proporții fiindca se afla pe lista țarilor unde este interesata sa deschida prima uzina auto europeana compania Rivian la care a investit și Amazon. Rivian are în plan mai multe modele, inclusiv furgonete și SUV-uri electrice, fiind evaluata la peste…

- Vanzarile europene de mașini electrice s-au dublat anul trecut, ajungand la peste 1.4 milioane de unitați, conform datelor analizate de compania Jato Dynamics pentru 23 de piețe. Specialiștii spun ca electricele au inregistrat rezultate peste așteptari, avand o cota de 12% din vanzarile totale pe 2020.…