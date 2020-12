Cât de înstărit financiar este ministrul de Finanțe al României? Averea lui Florin Cîțu Omul care are pe maini finanțele Romaniei, Florin Cițu, este noua propunere de premier a Partidului Național Liberal. Liberalii vor merge sa se consulte cu Klaus Iohannis, urmand ca dupa toate intalnirile cu partidele parlamentare președintele țarii sa desemneze premierul care urmeaza sa formeze viitorul Guvern. Ministrul de Finanțe Florin Cițu se lauda in declarația de avere cu o casa cu titlu de donație de 130 mp, situata in satul Tulei, județul Valcea, din care are o cota parte de 1/2. De asemena, Cițu a facut credit pentru un apartament de 130mp in sectorul 2 al Capitalei. De asemenea, Flroin… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

