Cat de importanta este, de fapt, educatia inceputa inainte de 3 ani Un singur dolar investit in programele de educatie timpurie genereaza beneficii pentru copil, familie si societate intre 4 dolari si 9 dolari, potrivit unor studii citate de Centrul pentru dezvoltarea copilului din cadrul Universitatii Harvard. Acest lucru demonstreaza ca investitiile in educatia timpurie sunt esentiale pentru dezvoltarea copiilor si contribuie la cresterea competitivitatii unui stat, fapt care s-ar putea aplica si in Romania. "85% dintre structurile creierului se dezvolta in primii 5 ani de viata, interval in care putem avea cel mai mare impact in ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

