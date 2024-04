Stiri pe aceeasi tema

- Florin Prunea a auzit ce a spus Gigi Becali si a reactionat vehement. Fostul portar al lui Dinamo si al echipei nationale a sustinut ca arbitrajul de la meciul FCSB – FC Botosani 3-2 a fost unul „smecheresc”. Prunea considera ca centralul Catalin Ion Buși ar fi luat la acest meci mai multe decizii gresite…

- Dan Sucu a fost comparat cu Gigi Becali in „scandalul omeniei” din Liga 1. Oficialul de la FCSB a reactionat dupa ce actionarul majoritar al Rapidului i-a raspuns lui Gigi Becali prin intermediul unui comunicat. Mihai Stoica a spus ca nu a citit intreg comunicatul dat de Dan Sucu pentru ca „s-a plictisit”,…

- Cristiano Bergodi viseaza sa devina selectionerul Romaniei. Antrenorul celor de la Rapid a declarat ca nu ar refuza sa ii pregateasca pe „tricolori”, marturisind ca o astfel de provocare ar reprezenta „cireasa de pe tort”, dupa cei 24 de ani in care a antrenat. Cristiano Bergodi o antreneaza pe Rapid…

- Gigi Becali a lansat o serie de ironii pentru parcursul perfect al Rapidului din 2024. Becali a adus din nou in discutie conceptul de „omenie” in fotbalul romanesc. Gigi Becali a spus ca nu ii mai vrea pe cei de la Hermannstadt in playoff si ca ii prefera pe cei de la Sepsi, Otelul sau […] The post…

- Mihai Stoica nu s-a mai ferit si a spus ca el este persoana de la FCSB care vorbeste si de 10 ori cu Gigi Becali la telefon in timpul meciurilor. Mai mult, acesta a spus ca discuta cu patronul de la FCSB schimbarile care se fac la echipa. Mihai Stoica spune ca Becali sta acasa […] The post „Schimbari,…

- Daniel Pancu a lansat un avertisment pentru FCSB, dupa ce Gigi Becali a anuntat ca e sigur de titlu in acest sezon. Pancu e de parere ca echipa lui Elias Charalambous ar putea avea probleme mari fara Florinel Coman si Darius Olaru. FCSB este pe primul loc in clasament, la 11 puncte distanta de CFR […]…

- Helmut Duckadam ii da dreptate lui Gigi Becali. Patronul de la FCSB a spus ca problema castigarii titlului este rezolvata. Si „Eroul de la Sevilla” e de parere ca FCSB are sanse uriase sa fie campioana. Ca si Becali, Duckadam crede ca FCSB nu mai poate pierde titlul. Echipa lui Charalambous are un avans…

- Basarab Panduru s-a convins si i-a stabilit suma de transfer lui Darius Olaru! Capitanul lui FCSB a facut spectacol in duelul de pe Arena Nationala cu UTA, castigat de echipa lui Elias Charalambous cu 4-0. Olaru a marcat primele trei goluri ale ros-albastrilor si a bifat primul hat-trick al carierei…