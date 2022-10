Cât de des trebuie să-ți faci unghiurile la mașină? Deseori oamenii uita de reglajul unghiurilor, sau pur și simplu le considera inutil de scumpe, și sfarșesc prin a plati mai mulți bani pe carburant, anvelope, alte piese și nu in ultimul rand sacrificand confortul la volan. Uneori nici nu mai conteaza cat de scumpe sunt anvelopele de pe mașina daca geometria recomandata de producatorul autovehiculului nu este respectata. Daca reviziile generale ce implica schimburi de filtre și fluide sunt mai rar ocolite, cele referitoare la reglajul geometriei direcției sunt deseori complet uitate. De preferat este ca la fiecare 10.000 de kilometri… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

