Verificarea si reglarea unghiurilor directiei

Unghiurile directie pot fi afectate in timpul rularii masinilor de calitatea precara a drumurilor si de eforturile la care vehiculul este supus. Iata cum va poate afecta acest fenomen si ce trebuie sa faceti pentru a i combate efectele negative.Ansamblurile suspensiilor masinilor nu sunt fixe. Unghiurile directiei se pot modifica in timp fie din cauza uzurii componentelor fie din socuri. Din acest motiv, este recomandabil sa verificati periodic daca au aparut sau nu schimbari in ceea ce privesc ...