Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a furt mașina unei femei, cu tot cu mama ei oarba, de 89 de ani, așezata pe scaunul pasagerului. Femeia a sunat alertata la Poliție: 'Cineva mi-a luat mașina și pe mama mea. Este invalida, oarba și sufera de demența", a spus femeia in apelul ei disperat catre Poliție.

- Un accident rutier a avut loc ieri dupa-masa, pe DN1C, in zona localitații Livada. Conform IPJ Cluj, un barbat in varsta de 62 de ani din Dej, in timp ce conducea un autovehicul dinspre Cluj-Napoca spre Gherla, a pierdut controlul direcției, iar mașina sa a parasit șoseaua pe partea dreapta a sensului…

- Un șofer in varsta de 65 de ani, care se deplasa regulamentar la volanul unui autoturism VW, a cazut victima accidentului rutier produs duminica seara, in jurul orei 21.30, la Dumbraveni, pe drumul național care leaga Suceava de Botoșani. Din cercetarile poliției a rezultat ca mașina condusa ...

- Tragedie de proporții in Iași! Un barbat a murit pe loc, dupa ce a fost lovit de o mașina. Victima se afla pe trecerea de pietoni in momentul in care s-a produs tragedia. Șoferița a trait un șoc, cand a l-a lovit cu mașina pe barbat. Iata cum s-a intamplat totul.

- Patru romani au fost arestați dupa ce au dat o spargere la un magazin de bauturi alcoolice din Elveția. Dupa o urmarire ca in filme, doi dintre romani au fost prinși. Cei doi care au scapat au fost prinși și ei in scurt timp Totul a inceput la ora cinci dimineața, cu un apel de urgența la poliție, care…

- Totul ar fi inceput de la o simpla rugaminte, atunci cand femeia agresata l-ar fi rugat pe șoferul iritat sa iși mute autovehiculul pentru a-și putea incarca mașina electrica. Din imagine, se poate observa cum autovehiculul cu nr. de inmatriculare CJ 99 XLX este parcat intr-o zona de incarcare a mașinilor…

- Un clujean, in timp ce se afla la Baile Herculane, a intrat cu mașina intr-un restaurant, avand și un copil pe bancheta din spate. In urma accidentului, o femeie a fost lovita, iar imobilul a fost distrus. Camerele de supraveghere din zona au surprins momentul in care un șofer, in varsta de 48 de ani,…

- Un barbat de 54 de ani din satul bihorean Surduc, comuna Copacel, a fost retinut pentru 24 ore si este cercetat penal pentru tentativa de omor calificat dupa ce, luni dupa-amiaza, sub influenta alcoolului, l-a lovit intentionat cu masina pe vecinul sau, care circula pe marginea drumului, cu un copil…