Stiri pe aceeasi tema

- Director in BNR și președintele Centrului de Soluționare Alternativa a Litigiilor Bancare (CSALB), Alexandru Paunescu, a sfatuit romanii sa se abțina sa ia credite in aceasta perioada. ,,Avand in vedere ca suntem intr-o perioada de dobanzi extrem de ridicate, recomandarea noastra pentru consumatori…

- Sfat socant de la un inalt oficial BNR: Romanii sa se abtina de la credite in aceasta perioada. Ce spun bancherii? Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Guvernul le-a promis romanilor carduri de energie, care sa ii ajute la plata facturilor dupa o perioada critica din acest punct de vedere. Dupa o lunga perioada de așteptare și multe incertitudini, acest ajutor a inceput de azi sa ajunga deja la oameni. Mai mult, exista și o data limita pana la care…

- Cei care vor sa se relaxeze in grup pe patinoarul cu gheața naturala de la Colibița au parte de reduceri la final de ianuarie. Astfel, la trei intrari platite, a patra este gratuita. Singurul patinoar cu gheața naturala de la Colibița, de la Panoramic, inca rezista, in ciuda temperaturilor ridicate.…

- ANAF avertizeaza toți romanii cu privire la unele mesaje pe care le primesc! Pentru a nu ramane fara bani in conturi, cetațenii ar trebui sa verifice mesajul cu atenție, deoarece se emit astfel de mesaje false in numele instituției. Este perioada in care se platesc taxele sau se depun declarațiile unice,…

- Din 15 ianuarie, toți pensionarii vor primi pensii marite, suma fiind diferita in funcție de venitul inregistrat anterior de fiecare pensionar. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Romanii vor putea ajunge mai ușor in Grecia incepand din aceasta primavara. O companie aeriana va inaugura o ruta directa intre București și Salonic.Compania aeriana elena, Aegean Airlines, membra a Star Alliance, a pus la vanzare bilete de avion pe zboruri fara escala intre București și Salonic,…

- In perioada sarbatorilor de iarna, romanii obișnuiesc sa consume multe alimente tradiționale care sunt periculoase pentru sanatate. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…