Stiri pe aceeasi tema

- Zile libere 2024 de 1 Mai și Paște. Cum se recupereaza zilele in care nu se lucreaza, decise de Guvern, pana la finalul anului Zile libere 2024 de 1 Mai și Paște. Guvernul a decis mai multe zile libere, altele decat cele prevazute de Codul Muncii, pentru legatura intre sarbatorile legale și perioade…

- Majoritatea angajaților care lucreaza la stat vor avea o minivacanța de 6 zile in perioada 1 mai – 6 mai 2024, de Ziua Muncii și de Paște.Ziua Muncii , 1 mai, si Vinerea Mare sunt deja declarate zile libere pentru angajatii la stat in Codul Muncii. In acest an, Vinerea Mare cade in ziua de 3 mai, iar…

- In acest an, angajații romani vor avea mai multe zile libere cu ocazia sarbatorilor de Paște ortodox. Perioada este legata cu sarbatoarea de 1 Mai, prin decizie a Guvernului. Minivacanța de Paște 2024 pentru angajații bugetari și cei din privat, in funcție de decizia firmelor, va fi de șase zile. Va…

- Cate zile libere vor avea romanii in Minivacanța de Paște 2024. Cine nu va avea liber In cursul acestui an, angajații din Romania vor beneficia de un numar sporit de zile libere in timpul sarbatorilor de Paște ortodox. Aceasta perioada este asociata și cu sarbatoarea de 1 Mai, conform deciziei Guvernului,…

- Minivacanța de Paște 2024. Cate zile libere vor avea angajații romani. Cine nu va beneficia de acestea Minivacanța de Paște 2024. In acest an, angajații romani vor avea mai multe zile libere cu ocazia sarbatorilor de Paște ortodox. Perioada este legata cu sarbatoarea de 1 Mai, prin decizie a Guvernului.…

- Se apropie sarbatorile pascale și, odata cu ele, și zilele libere pentru romani. Urmeaza o vacanța prelungita pentru aceștia, dar exista și oameni care nu vor avea liber de 1 mai și de Paște. Ce se intampla cu angajații care lucreaza de sarbatori. Minivacanța de Paște Intr-o luna, romanii se vor bucura…

- Romanii vor avea parte de o minivacanța de primavara, la inceputul lunii mai, cand se leaga ziua muncii de Paște.Atunci vor fi șase zile libere pentru ca sarbatoarea de 1 Mai este legata cu zilele libere de Paște. Astfel, va fi liber in 1 mai (miercuri), 2 mai (zi libera pentru a se face puntea cu zilele…

- Codul Muncii 2024: Calendarul zilelor libere pentru angajații din Romania. Care este urmatoarea minivacanța Codul Muncii 2024: Calendarul zilelor libere pentru angajații din Romania. Care este urmatoarea minivacanța In anul 2024, Codul Muncii aduce modificari in privința zilelor libere acordate angajaților…