Intrebați de BBC ce ar putea duce la un conflict global, ce l-ar putea opri și in ce situații incepem sa ne ingrijoram, sase experți in relații internaționale și-au prezentat opiniile. Astfel, Shashank Joshi, expert in Orientul Mijlociul și Asia de Sud, opineaza: "Un al treilea razboi mondial este puțin probabil. Este poate prima perioada in care cele mai mari puteri se opun simultan. Marile puteri mondiale sunt conduse de adevarați naționaliști iar acest lucru face dificil pentru orice țara sa dea inapoi in situație de criza. Avem Organizația Națiunilor Unite, avem acorduri internaționale…