Cât costă să mergi la festivalul Untold din Dubai Cat costa sa mergi la festivalul Untold din Dubai Untold este nu doar unul dintre cele mai iubite festivaluri din Romania, ci din intreaga lume. El ocupa locul 3 in Europa și 6 la nivel mondial, conform Top 100 Festivals, alaturi de Tomrrowland, Glastonbury sau Coachella. In 2024, festivalul trece granițele țarii și va fi organizat pentru prima oara in Dubai. Evebimentul va avea loc in perioada 15-18 februarie la Expo City Dubai. Pe data de 3 octombrie vor fi scoase la vanzare primele 5 000 de abonamente. La ele vor avea acces cei care se inregistreaza in prealabil pe platforma http://www.untold.ae… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

