Cât costă o zi de schiat pe pârtiile din stațiunea Straja din Hunedoara Turiștii au dat navala la munte pentru a se bucura de sporturile de iarna. Administratorii partiilor au pus in functiune tunurile de zapada artificiala si au mai reusit asa sa salveze putin sezonul. Turiștii care vor sa-și petreaca vacanța la munte, pot opta pentru stațiunea Straja, acolo unde se poate schia in condiții bune pe doua partii. ”Nu avem zapada din anii trecuti, insa ne bucuram ca, la Straja, administratorii partiilor au facut tot posibilul ca cel putin doua partii sa fie functionabile pentru turistii care doresc sa schieze. Sase din cei 24 de kilometri de partii de aici pot fi folositi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii s-au bucurat de cateva zile de vreme frumoasa, la inceputul lunii ianuarie. Insa, iarna iși intra in drepturi. Sunt așteptate ninsori și temperaturi sub pragul inghețului. In Bucuresti sunt preconizate ninsori pe 11 ianuarie. Insa, vom avea si zile calde, cu soare, marcate de temperaturi de…

- Turistii care vor urca la munte in statiunea Straja, din Valea Jiului, vor putea schia pe partiile Constantinescu si Platoul Soarelui, amenajate cu zapada artificiala, calitatea acestora fiind apreciata, vineri, cu nota 8 de catre salvamontisti. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Pentru ca nu prea este zapada, doar cateva partii din toata țara sunt bune pentru schiat. Pe Valea Prahovei unde altadata cozile la teleschiuri erau de cațiva kilometri a nins foarte puțin. Singurul domeniul schiabil de mare altitudine din Romania, la cota 2000, ramane, deocamdata, impracticabil. Administratorii…

- Pasionații sporturilor de iarna s-au putut bucura anul acesta de zapada in a doua zi de Craciun atat la Buscat, cat și la Marițel. Deși zapada naturala nu a fost generoasa, administratorii partiilor au pregatit terenul cu ajutorul tunurilor de zapada, iar in prezent se poate schia dupa programul normal.…

- Un barbat din Dej s-a trezit, din senin, cu mascații la ușa. In ciuda explicaților oferite, mascații tot l-au imbolizat. „Am iesit din dormitor, se auzeau batai puternice in usa. Deschide, politia, politia. Eu am crezut ca este o gluma. Am deschis usa cum o deschid acum. M-au prins de mana, mi-au sucit…

- In stațiunea montana Straja din municipiul Lupeni pregatirile sunt in toi pentru ca partiile sa ii aștepte pe pasionații de schi in acest weekend. Avand in vedere faptul ca temperaturile au scazut sub zero grade, acest lucru a facilitat utilizarea tunurilor de zapada care merg fara oprire de cateva…

- Dupa terminarea procedurilor de licitație organizate de administrația locala de la Lupeni, domeniul schiabil Straja are un administrator. Firma caștigatoare are experiența in Straja. Omul de afaceri Emil Parau, al carui firma a caștigat licitația domeniului schiabil Straja spune ca responsabilitatea…

- Celebra expresie „da-le o suta de lei in plus, Nicule!” lansata de Elena Ceaușescu la ultima ieșire publica iși poate gasi in scurt timp corespondent in cazul pensionarilor care primesc mai mult decat pensia medie, dar se incadreaza sub un anumit plafon. Suta va fi doar pentru norocoși, majoritatea…