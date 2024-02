Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se va mentine semnificativ mai calda decat normal in Capitala, pana miercuri dimineata, cu temperaturi maxime in jurul valorii de 16 grade, arata prognoza speciala pentru Bucuresti, elaborata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Ministrul Sebastian Burduja, liderul PNL Bucuresti, a declarat, miercuri, ca urmeaza ca in perioada urmatoare sa ii intrebe si pe bucuresteni printr-un sondaj daca mai merita Nicusor sustinerea PNL pentru un al doilea mandat, datele urmand a fi facute publice.

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, anunta luni ca, dupa un an de blocaje, CNSC a dat castig de cauza Primariei Capitalei in procedura de achizitie a studiului de fezabilitate pentru Sistemului de Semaforizare Inteligenta din Capitala (BTMS), iar contractul va fi semnat in perioada urmatoare. El precizeaza…

- „Sunt proprietarul restaurantului The President din Parcul Tei. Este vorba despre HCGMB 114/2004 care reglementeaza accesul auto in parcurile publice din București. De cateva luni bune administratorul parcului ne-a interzis sa mai intre mașina de ridicat gunoiul și sa-mi fac aprovizionarea la restaurant.Pana…

- S-a tot vorbit, in ultimii ani, despre problema aglomerației din traficul rutier din București, dar și despre abaterile pe care le comit unii conducatori auto cand sunt la volan, prin Capitala, și ajung sa incalce regulile de circulație. In tot acest context, ar fi bine ca șoferii sa știe ca in București…

- Un accident deosebit de grav s-a produs luni seara in județul Teleorman. Doi barbați au murit și o femeie a fost ranita foarte grav pe Drumul Județean dintre Videle și Moșteni dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat. Accidentul a avut loc pe Drumul Județean 503 intre Videle și Mosteni, informeaza…

- Bucureștenii nu vor mai putea cumpara artificii sau petarde pentru sarbatorile de iarna. Prefectul Capitalei le-a cerut primariilor de sector sa nu autorizeze comercializarea acestor produse in spatii publice sau private. Din acest an, pe raza municipiului București, primariile de sector nu ar trebui…