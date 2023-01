Cât costă făina de greiere în România. Se vinde la suta de grame, preţul e colosal In utlima vreme tot mai multa lume vorbește despre faina de greiere. Pulberea de greieri, sinonima cu faina de greiere, este rezultatul macinarii greierilor intregi și uscați in pulbere. Aceasta pudra fina alba sau maronie, la fel ca faina de cereale, poate fi folosita pentru gatit și copt. Dar, pe cat de simplu pare ca […] The post Cat costa faina de greiere in Romania. Se vinde la suta de grame, pretul e colosal appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

