- Fiscul a anunțat ca scoate la licitație, la Cluj-Napoca, o mica comoara din aur și argint, care s-ar putea vinde cu peste un milion de lei. Potrivit comunicatului, ANAF organizeaza pe 20 februarie, sediul D.G.R.F.P Cluj Napoca, o licitație publica pentru vanzarea unui lot constand din 2,86 kilograme…

- ANAF Cluj a scos la licitație o serie de bunuri confiscate, printre care și un Renault Megane in stare foarte buna. Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Cluj-Napoca Administratia Județeana a Finantelor Publice Cluj Serviciul Colectare si Executare Silita Persoane Juridice vinde prin licitație:…

- Piața imobiliara din Cluj-Napoca devine din ce in ce mai imposibila, iar asta din cauza proprietariilor și a agenților imobiliari care profita de orice lucru care ar conta, in opinia lor, pentru viitori proprietari sau chiriași a locuinței. Astazi, pe internet, gasim tot felul de anunțuri imobiliare,…

- ANAF Cluj scoate la licitație o noua serie de bunuri confiscate. Printre acestea și un Renault Megane. Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Cluj-Napoca Administratia Județeana a Finantelor Publice Cluj Serviciul Colectare si Executare Silita Persoane Juridice vinde prin licitație: autoturism…

- Autoritatea Proprietați Publice și Aeroportul Chișinau anunța ca au scos la licitație spațiile din zona Travel Retail & Food din incita Aeroportului Internațional Chișinau, cunoscute ca Zona Sterila și Zona Duty Free.

- FOTO: ANAF scoate la vanzare mașini confiscate. Prețuri intre 800 și 20.000 de euro. LISTA completa ANAF scoate la vanzare mașini confiscate, in luna ianuarie 2024. Agenția Naționala de Administrare Fiscala vinde autoturisme, autoutilitare, camioane și tractoare intrate in proprietatea statului in urma…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala atentioneaza cu privire la o noua campanie de mesaje false, transmise in numele institutiei, prin care contribuabililor li se solicita "Fisele Client si Fisa Furnizor (daca este cazul) pentru facturile emise si primite in luna curenta, pentru verificarea setarilor…