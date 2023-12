Cât costă construirea penitenciarului din Berceni, Prahova Contractul de construire a unui nou penitenciar in localitatea Berceni din judetul Prahova a fost semnat, anunța Ministeru Justiției, care a alocat o suma de 850 milioane lei in acest sens. Viitorul penitenciar din Berceni va avea 1.000 de locuri de detentie calculate la standardul de 4 metri patrati. Dintre acestea, 900 de locuri sunt pentru detinutii cu regim inchis, restul de 100 fiind destinate detinutilor clasificati la regimul de maxima siguranta.Prin crearea celor 1.000 de noi locuri in penitenciarul din Berceni capacitatea de cazare pentru regimul maxima siguranta si inchis a unitatilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

