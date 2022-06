Stiri pe aceeasi tema

- Prețul la pompa al carburanților este in prezent cu 63% mai mare fața de anul trecut in aceeași perioada, printre motive fiind creșterea cotațiilor țițeiului, a cursului valutar, a costurilor de transport maritim al țițeiului, dar și a altor... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- In aprilie 2022, daca vorbim de prețuri medii al unui baril de petrol Brent, acesta a fost de 104,58 dolari. A fost o scadere fața de luna precedenta. In februarie, impactul razboiului dintre Rusia și Ucraina au dus la o creștere a prețurilor la materiile prime de combustibili fosili. In ceea ce privește…

- Cat costa benzina și motorina la Alba Iulia. In doar o luna, prețul combustibilului a crescut in Romania cu 7,2% Prețurile la combustibil au atins in ultima zi a lunii mai mai cele mai ridicate valori din istoria Romaniei. Prețul mediu al unui litru de benzina era marți de 8,3 lei, iar cel al unui litru…

- Prețul benzinei și cel al motorinei erau in creștere, luni dimineața, la principalele stații PECO din Bucuresti, dar si din restul tarii. In general, carburantii standard se comercializeaza astazi in Romania cu preturi cuprinse intre 7.79 lei/l și 8.92 lei/l. 7.82 de lei mai era litrul de benzina standard…

- Prețul motorinei și al benzinei crește in continuare. Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica a stabilit noile tarife plafon la carburanți.Astfel, in perioada 30 aprilie -3 mai, un litru de motorina se va vinde cu 27 de lei și 29 bani, cu 6 bani mai mult decat astazi.

- Motorina s-a scumpit din nou și ajunge sa coste cu aproape 90 de bani pe litru mai mult decat benzina. Petrom, liderul pieței de distribuție a carburanților a crescut din nou prețul motorinei, dar prețul benzinei a ramas neschimbat. Diferența de preț dintre benzina și motorina se adancește. In ultima…

- Pe fondul razboiului din Ucraina, prețul petrolului a urcat luni la maximele ultimelor trei saptamani. Situația a survenit pe masura ce au crescut temerile legate de aprovizionare la nivel mondial.Prețul petrolului ajunge din nou la cote alarmante. Principalul motiv este criza tot mai grava din Ucraina…

- Chiar daca marți petrolul s-a scumpit din cauza declinului productiei din Rusia, momentan nu se vad schimbari majore in privința prețului benzinei și motorinei. Carburantii standard se comercializeaza astazi in Romania cu preturi cuprinse intre 7.6 lei/l și 9 lei/l.Prețurile practicate de stațiile de…