Stiri pe aceeasi tema

- O companie de pariuri sportive a lansat o oferta speciala privind nivelul indicelui ROBOR la 3 luni, pariorii putand miza ca indicele la 3 luni va atinge nivelul de 3,5% pana la 31 iulie, iar pana la finalul anului va atinge pragul de 4%.Tudorel Toader explica care va fi misiunea viitorului…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut luni la valoarea de 3,41%, de la 3,39%, cat inregistrase vineri, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR) citate de Mediafax. Indicele ROBOR la 6 luni a crescut la…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a urcat luni pe piata interbancara la nivelul de 3,13% pe an, de la 3,09% cat era vineri, fiind cel mai mare nivel din ultimii patru ani, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR).

- Indicele ROBOR la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobânda variabila, a crescut la 2,96%, de la 2,94%. Indicele ROBOR la 9 luni, care reprezinta rata dobânzii platita la creditele în lei atrase de catre bancile comerciale…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut joi la 2,83%, de la 2,82% cat inregistra miercuri, iar indicii la 9 si 12 luni se mentin la peste 3%, informeaza BNR.

- Indicele ROBOR a ajuns la 2,68%, un nou record al ultimilor cinci ani, la o zi dupa ce Banca Naționala a Romaniei (BNR) a majorat dobanda-cheie de la 2,25% la 2,5% , potrivit informațiilor publicate de catre banca centrala . Creșterea a venit dupa ce Guvernatorul BNR Mugur Isarescu a spus ca instituția…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a urcat joi pe piata interbancara la nivelul de 2,49%, de la 2,47% cat era miercuri, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR).

- Deputatul independent Remus Borza, fost administrator judiciar al Hidroelectrica, sustine ca „e foarte multa isterie” indusa pe tema cresterii Robor, care este prezentat ca un „breaking news apocaliptic”, netinandu-se cont de faptul ca in 2012 indicele ROBOR era mult mai mare decat acum si nimeni nu…