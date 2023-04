Căştile de realitate virtuală ale Apple vor rula sute de mii de aplicaţii pentru iPad In incercarea de a atrage atat dezvoltatorii, cat si consumatorii, Apple a inclus functionalitati de jocuri, fitness si e-reader pentru castile de realitate virtuala. Clientii vor putea urmari sporturi in realitate virtuala si vor putea juca jocuri ”de top”, care functioneaza cu celelalte dispozitive Apple. Castile vor rula majoritatea aplicatiilor emblematice Apple pentru iPad, inclusiv Carti, Camera foto, FaceTime, Harti si Mesaje. Exista, de asemenea, sute de mii de aplicatii pentru iPad de la terte parti care vor fi compatibile cu castile la lansare. Se pare ca aplicatia Fitness va fi un punct… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

