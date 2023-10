Stiri pe aceeasi tema

- Premiul Nobel pentru chimie 2023 a fost caștigat de cercetatorii Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus si Alexei I. Ekimov, a anunțat miercuri Academia Regala Suedeza de Stiinte, potrivit Reuters.

- Trei cercetatori impart premiul Nobel pentru Chimie 2023 pentru „descoperirea si dezvoltarea punctelor cuantice”, a anunțat Academia Regala Suedeza de Științe. Numele celor trei cercetatori au fost dezvaluite cu cateva ore de instituția care a decernat premiul, intr-un mail trimis catre doua publicații…

- Premiul Nobel pentru Fizica a fost atribuit lui Pierre Agostini, Ferenc Krausz si Anne L'Huillier, pentru „metodele experimentale care genereaza impulsuri de lumina de attosecunde pentru studiul dinamicii electronilor in materie". Premiul, care a fost majorat in acest an la 11 milioane de coroane…

- Laureata premiului Nobel filipineza Maria Ressa și site-ul sau de știri Rappler au fost achitați marți (12 septembrie) de o instanța de judecata pentru acuzația de frauda fiscala, intr-o alta victorie juridica pentru jurnalista aflata in conflict și pentru libertatea presei, in țara din Asia de Sud-Est,…

- Maria Ressa și siteul sau de știri Rappler au fost achitați marți, 12 septembrie, de o instanța de judecata pentru frauda fiscala. Jurnalista și publicația sunt acum absolvite de toate cele cinci acuzații din acest dosar, formulate in timpul administrației fostului președinte Rodrigo Duterte, relateaza…

- Fundația Nobel a anunțat ca iși „extinde invitațiile” pentru a-i implica și pe cei care nu ii impartașesc valorile, explicand decizia de a-i invita la banchetul Premiilor Nobel pe ambasadorii din Rusia și Belarus, care nu au participat anul trecut la eveniment din cauza invaziei din Ucraina, relateaza…

- Autoritatea de reglementare a spațiului cibernetic din China a declarat miercuri ca timpul copiilor cu varsta sub 18 ani, pe telefon sau smartphone, ar trebui sa fie limitat la maximum doua ore pe zi, trimițand acțiunile companiilor de tehnologie in scadere, potrivit Reuters. China incearca sa limiteze…

- Miniștrii de Externe ai Rusiei si Turciei au vorbit duminica la telefon, la o zi dupa ce Ankara a infuriat Moscova pentru ca a permis ca cinci comandanti ucraineni sa plece acasa impreuna cu presedintele Volodimir Zelenski. Moscova a acuzat ca au fost incalcati termenii unui acord de schimb de prizonieri,…