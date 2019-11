Castigatorii MTV EMA 2019!

Stiri pe aceeasi tema

- Palatul Expozitiilor si Congreselor din Sevilia (Fibes) gazduieste duminica 3 noiembrie incepand cu 21:00 ora locala gala MTV European Music Awards (EMA), cea de-a 26-a editie a premiilor pe care postul american de muzica le decerneaza in Europa, potrivit ziarul spaniol El Pais. Evenimentul…

- Piesa „Old Town Road”, cantata de Lil Nas X cu Billy Ray Cyrus, a fost vanduta in peste 10 milioane de unitati si, astfel, certificata cu diamant de Recording Industry Association of America (RIAA), potrivit Variety.

- O noua senzație in muzica spaniola. Rosalia a sarit de un miliard de vizualizari pe YouTube cu piesa ”Con Altura”, o colaborare cu J. Balvin. Deși are doar 6 luni de la lansare, piesa a transformat-o pe Rosalia in artista feminina cu cele mai multe vizualizari pe YouTube, in 2019. ”Con Altura” i-a cucerit…

- Castigatorii MTV Video Music Awards 2019 Artistii care s-au bucurat de cel mai mare succes in ultimul an au fost premiati aseara in pe scena MTV Video Music Awards 2019. Taylor Swift a castigat mai multe premii, iar Billie Eilish a fost desemnata cea mai buna tanara artista! Iata aici lista completa…

- Billie Eilish, superstarul care a cucerit inimile tuturor cu naturalețea și dezinvoltura caracteristice, devine primul artist nascut in acest mileniu care a ocupat prima poziție in clasamentul Billboard Hot 100, dupa ce hit-ul „Bad Guy” a detronat „Old Town Road” de la Lil Nas X și Billy Ray-Cyrus.…

