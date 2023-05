Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 11 aprilie a.c., la ora 20.00, pe D.N. 1 H, un tanar de 24 de ani, din localitatea salajeana Varșolț, in timp ce conducea un autoturism, a fost implicat intr-un eveniment rutier soldat cu pagube materiale. In urma testarii cu aparatul etilotest, polițiștii din Șimleu Silvaniei au constatat ca…

- In județul Salaj, rezultatele Simularii Examenului Național de Bacalaureat 2023, clasele a XII-a, sunt discutabile. La proba de limba si literatura romana, din 1.364 elevi prezenți, 983 au obținut note de minimum 5 și peste 5. Nu s-au inregistrat note de 10. La proba obligatorie a profilului (matematica…

- In intervalul 27-30 martie, in municipiul Bistrița s-a desfașurat etapa finala pe M.A.I. a Campionatului de tenis de masa. ”La aceasta competiție, Inspectoratul pentru Situații de Urgența ” Gheorghe Pop de Basești” al județului Maramureș l-a avut ca reprezentant pe plt. Olahuț Rares, din cadrul Detașamentului…

- Trei persoane au ajuns la spital in urma unui accident de circulație petrecut pe tronsonul Cehu Silvaniei – Zalau. Potrivit polițiștilor, un barbat de 61 de ani din comuna Salațig, in timp ce conducea un autoturism pe direcția Cehu Silvaniei – Zalau, aflandu-se sub influența bauturilor alcoolice, intr-o…

- Portret de sportiv. Motto: „Scopul final la karate nu se afla in victorie sau infrangere, ci in perfecțiunea caracterului practicanților sai”. Gichin Funakoshi (1868 -1957), japonezul fondator al stilului shotokan Artele marțiale au aparut in India și Tibet, apoi in China, Coreea și Japonia. De-acolo…

- La inceputul acestei saptamani, in prezența domnilor Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne și Attila-Zoltan CSEKE, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, la sediul MAI s-a desfașurat evenimentul de inmanare a 25 de contracte de finanțate semnate pentru proiecte depuse…

- Spitalul Orașenesc ”Dr. Traian Herța” Jibou a fost dotat cu noi echipamente medicale performante, de ultima generație, ca urmare a unei finanțari in valoare de 125.000 lei, acordate anul trecut de catre Consiliul Județean Salaj. A fost achiziționata aparatura necesara bunei funcționari a secțiilor Medicina…

- Duminica, 19 februarie a.c., la ora 19.30, polițiștii din Șimleu Silvaniei au fost sesizați ca, intre localitațile salajene Maladia și Giurtelecu Șimleului a avut loc un eveniment rutier. Polițiștii salajeni ajunși la fața locului au constatat ca, in jurul orei 19.25, pe drumul județean 108 F, intre…